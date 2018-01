La fórmula para comprar a Harry Kane: 150 millones de euros y la ficha de Gareth Bale 

El Real Madrid tendría una fórmula especial para convencer al dueño del Tottenham Hotspur, Daniel Levy, de que se siente a negociar el traspaso de Harry Kane. La novedad sería la inclusión de Gareth Bale en la operación.



Según informó el diario deportivo Sport, el as en la manga de Florentino Pérez para que se le quite el cartel de intransferible a Kane es la oferta de 150 millones de euros más la ficha del galés Bale.



El retorno de Bale al Tottenham, club en el que se convirtió en estrella, sería un golpe de efecto para los hinchas, que de esa manera no pondrían tanto el grito en el cielo.



Bale rebajaría el precio de Kane, pero con una perdida considerable para el Madrid teniendo en cuenta lo que fue la contratación del galés (más de 100 millones de euros). Como Tottenham no soltaría a su actual estrella por menos de 200 millones, el Madrid debería poner arriba de la mesa 150 millones de euros y el pase de Bale.



Vale recordar que Kane terminó 2017 como máximo goleador del año, al anotar un total de 57 goles y recientemente expresó su deseo de retirarse en el Tottenham, por lo que el Real Madrid no contará, como en otras ocasiones, con la presión del futbolista.