Diego Forlán no volverá a ser aurinegro

Finalmente "Cachavacha" no volverá. No fue por dinero, pero Diego Forlán no regresará a vestir la camiseta aurinegra o por lo menos en este momento.



Pablo Forlán, su representante, se comunicó con el club y agradeció el interés pero afirmó que su hermano no jugará en Peñarol. El delantero tiene varias ofertas para comentar el Mundial de Rusia 2018 y eso fue lo que impidió la llegada al club.



De esta manera, se confirmó que "Cachavacha" no retornará al club de sus amores, aunque no se descartó una nueva charla con el delantero dentro de seis meses, donde Peñarol puede estar en instancias decisivas de Copa Libertadores, según le confirmó a Ovación, Rodolfo Catino.