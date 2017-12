"Mi vida gira en torno al Atlético de Madrid y mi país. Son mis dos amores y lo van a seguir siendo siempre, pase lo que pase". @diegogodin pic.twitter.com/b7dLbVSomg — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 24 de diciembre de 2017

"El Atlético de Madrid, hoy, es mi vida. Me identifico con el club, me he hecho hincha de este club y he encontrado un lugar en el mundo en Madrid y es dificl para uno que viene de otro país", expresó Diego Godín en una entrevista con el canal Movistar+



Pese a que no es habitual verlo portar la cinta, el "Faraón" afirmó: "Yo me siento un capitán y me siento respetado por mis compañeros. Es positivo porque intento serlo en los buenos momento y aprender en los otros".



Precisamente sobre esos "otros" también se refirió y dijo: "Es verdad que estuvimos muy cerca de conseguir una Champions pero uno intenta recordar lo positivo. En este momento es ganar o aprender, nos toca aprender de ellos y seguir el camino".



Antes de finalizar recalcó: "Mi vida gira en torno al Atlético de Madrid y mi país. Son mis dos amores en este momento y lo van a seguir siendo siempre pase lo que pase".



Y al momento de pedir los deseos para 2018 manifestó: "La Champions es imposible así que iré por el primer sueño que es el Mundial y el año que viene intentaremos pelear la Champions con el Atlético. "La Champions y el Mundial los perseguiré hasta que me retire".