A la caza por Giovanni González

Peñarol sigue formando su plantel para 2018 y en las últimas horas apareció un nuevo nombre que podría reforzar al conjunto aurinegro pensando en la doble competencia: Giovanni González.



El lateral-volante de River Plate finaliza su contrato con el darsenero el próximo 31 de diciembre y según afirmó el presidente, Willie Tucci, en el programa Tirando Paredes, "hay tanteos de Peñarol".



"Las negociaciones todavía no están cerradas y siempre apostamos a jugar con nuestros jugadores. La idea no es quedarnos con las manos vacías y por eso estamos negociando", manifestó Tucci, teniendo el cuenta que el jugador se podría ir como ficha libre a Peñarol.



"Las intenciones de renovar siempre estuvieran, savlo que apareciera una oportundiad. No hay nada cerrado, pero pienso que en River no va a continuar", dijo el presidente darsenero.



Y finalizó, "no somos partidarios de dar los jugadores a los equipos grandes porque hay mucha presión y muchas veces se desvalorizan, pero las oportunidades hay que tomarlas cuando vienen".