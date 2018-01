La agenda aurinegra para enero

Peñarol comienza este jueves a las 9.00 la pretemporada con un primer objetivo claro: el clásico del próximo viernes 26 por la Supercopa uruguaya que se disputará por primera vez entre el campeón uruguayo y el del Intermedio, en este caso Nacional.

El conjunto mirasol dio a conocer este miércoles la agenda del mes, en la cual destacan tres encuentros amistosos antes de la disputa del primer clásico, que será el del 22 de enero por el torneo de verano.

Los partidos ya programados que tiene Peñarol por delante son:

Sábado 13 vs. Colonia Interior

Martes 16 vs. Progreso

Jueves 18 vs. Delfín (Ecuador)

Lunes 22 vs. Nacional

Viernes 26 vs. Nacional (Supercopa)