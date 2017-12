Urunday sigue sin conocer la derrota

Parece no tener fin la buena racha de Urunday Universitario. El elenco del Prado volvió a ganar, esta vez frente a Welcome por 91-70 como local, y se mantiene como el único líder del Torneo Clausura.



Urunday enfrentó a un Welcome sin Esteban Batista y sin los extranjeros y aprovechó para sumar una nueva victoria que lo encamina pensando tanto en una posible coronación en el Clausura o meterse entre los mejores de la tabla acumulada.



Craig y Eliott fueron los más claros en el conjunto victorioso y finalizaron con 21 puntos cada uno, mientras que el primero terminó con un doble-doble ya que también aportó 11 rebotes en los 32 minutos que estuvo en cancha.



Otro que sumó puntos importantes, pero para intentar escaparse del fondo de la tabla, fue Goes, que venció en su casa por 80-48 a Biguá.



El conjunto de Villa Biarritz continúa con un paso irregular que deberá encausar sino quiere complicar sus aspiraciones de ingresar a los playoffs. Para el “Misionero” la figura fue Rick Jackson, que culminó el juego con 20 puntos.



En el otro juego de la noche, Defensor Sporting superó por 110-82 a Larre Borges en La Unión. El equipo fusionado superó al cuadriculado y sumó su segundo triunfo en este Torneo Clausura.



Cabe recordar que los dirigidos por Álvaro Ponce ya se ganaron un lugar en los playoffs por haberse quedado con el segundo puesto del Apertura.