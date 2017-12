By Emiliano Esteves

Los Cavaliers sumaron tres derrotas consecutivas en un partido en el que James anotó 29 puntos, ocho rebotes y seis asistencias.

Donovan Mitchell Scores 29 in Win vs. Cavs | December 30, 2017

LeBron James celebró su cumpleaños 33 con derrota