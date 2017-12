By Emiliano Esteves

El base Stephen Curry tuvo un regreso triunfal al anotar 38 puntos, incluidos 10 triples, su mejor registro en lo que va de temporada en ese apartado, y los Warriors de Golden State vencieron 141-128 a los Grizzlies de Memphis, liderados por el pívot español Marc Gasol.<br>

El gran regreso de Curry tras su esguince: marcó 10 triples